شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات فى بعض المناطق بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات بمناطق (الأردنية، ومركز المدينة، وصيدناوى، والمجازر السادسة بالحى الأول).

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من العربات بالشوارع، والقضاء على مظاهر العشوائيات، وإلزام المحال بالعودة إلى حدودها وعدم التعدى على الشارع، من أجل تيسير حركة المرور للمواطنين، وتمت الحملة بمشاركة المهندس أحمد عبد المولى، والمهندس حمدى هزاع، نائبى رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد الشرقاوى، معاون رئيس الجهاز، وبعض الإدارات المعنية بالجهاز، ومدير الأمن، وبعض القيادات الشرطية.

وأكد المهندس خالد شاهين، استمرار جهاز المدينة فى تنظيم حملات رفع الإشغالات الليلية والنهارية، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمدينة، وجعلها خالية من مظاهر العشوائية.