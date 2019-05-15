شكرا لقرائتكم خبر عن رئس المقاولون العرب: دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس نتيجة جهد متواصل للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى لرئيس شركة المقالون العرب، مع المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن جانبه قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن دخول محور روض الفرج لموسوعة جينيس يأتي نتيجة لتعب وجهد متواصل طوال فترة التنفيذ.

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وأكد أنه كلن متواجد مع الشركة خلال عملية التنفيذ اثنين من كبار المكاتب الاستشارية الكبرى داخل مصر، وهو ما ساهم فى إزالة كافة العقبات التى واجهتها الشركة خلال عملية التنفيذ.

وأوضح أن وجود مكاتب استشارية عالمية ومصرية مع شركة المقاولون العرب خلال عملية تنفيذ محور روض الفرج ساهم بشكل كبير فى تنفيذ المحور بناء علي المواصفات العالمية .