شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية من المنظومة الألكترونية للخدمات المقدمة للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة بتدشين المرحلة الثانية من المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة للشركات السياحية، وذلك في ضوء تطوير كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارات العامة بالقطاع وميكنة الخدمات التي يتم فيها التعامل مع الشركات بصورة مباشرة، وفي إطار حرص وزارة السياحة على تحديث منظومة العمل الألكترونى بالوزارة.

وتتمثل هذه المرحلة في ميكنة بعض الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للبرامج السياحية ومتابعة الأداء وهي استحداث الآلية الالكترونية الخاصة بتقديم كشوف الخدمات والمصادقات، وكذلك الإخطار عن البرامج السياحية واخطار وصول مجموعات سياحية.

ومن جانبه أشار مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلى أن إدارة البرامج السياحية بالقطاع ستستمر في تلقي كشوف الخدمات عن عام 2018 ورقياً، واعتباراً من 1 يونية 2019 سيتم قبول كشوف الخدمات عبر الموقع الالكتروني، مؤكدا على أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأية كشوف تُسلم للإدارة من خارج المنظومة الالكترونية.

وفيما يخص الأخطار عن البرامج السياحية أوضح مجدى شلبى أنه يتوجب على الشركات السياحية تسجيل بيانات البرامج السياحية المنفذة من جانبها وفقا للتفاصيل التي تم استحداثها في النوافذ الخاصة بالمنظومة الجديدة وهى ( بيانات السائح - تفاصيل خط السير – المركبات السياحية – بيانات المرشد – بيانات السائق – فندق الاقامة )، وذلك اعتباراً من 1 يونية 2019، مشيرا إلى أن الادارة لن تتلقي أية إخطارات علي البريد الألكتروني وفقا لمجريات العمل السابقة.

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وأضاف مجدى شلبى أنه جاري العمل أيضا على تطوير منظومة التراخيص لتصبح إلكترونية، موضحا أن ذلك يأتي استكمالا لما قام به القطاع من عمل منظومة الكترونية تشمل كافة الانظمة الالكترونية المعمول بها حاليا (trans.hajj.gov.eg) والتي كانت أولى مراحلها المنظومة الالكترونية للنقل السياحي، بالإضافة إلي استحداث كثير من التبويبات في تلك المنظومة والتي من شأنها تسهيل كافة الاجراءات على الشركات السياحية والتى يتم اضافتها تباعاً .

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالموقع، فسوف يتم العمل علي المنظومة الجديدة من خلال حساب موحد لكافة الخدمات داخل قطاع الشركات السياحية ويتم انشاء الحسابات الخاصة بالموقع بمعرفة الادارة العامة للبرامج السياحية وذلك بطلب من الشركة يحمل صحة توقيع بنكي من الممثل القانوني للشركة.

وبالنسبة للشركات التي لديها حساب من قبل والمفعل من الادارة العامة للنقل السياحي، لن تحتاج الى عمل حساب جديد ويعتد بالحالي لكافة الخدمات.