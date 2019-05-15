شكرا لقرائتكم خبر عن 15 رقم بموازنة "البترول" الجديدة ..أهمها توقع تصدير 12 مليون طن غاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالى 2019 / 2020، حيث تشمل تلك الموازنة ديوان وزارة البترول ومشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع موازنة الهيئة العامة للبترول تضمنت تلك الموازنة عددا من الأرقام الهامة والتى كانت كالتالي:

1- وأوصت لجنة الطاقة بأن يتم عرض عقود اتفاقيات البترول على مجلس النواب.

2- إعداد موازنة تفصيلة لاحقاً تتضمن خانة للأرقام الفعلية (المحققة)، متعلقة بالاتفاقيات .

3- من المتوقع أن يصل تصدير الغاز الطبيعى خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليار جنيه) بموازنة العام المالى السابق 2018/2019.

3- إجمالى ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه.

4- جملة الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الجديد 2019/2020 ما قيمته حوالى 79 مليار جنيه.

5- تتضمن الموازنة الاستثمارية المقترحة استخدامات استثمارية بمبلغ وقدرة 275 مليون جنيه.

6- الاستخدامات الاستثمارية تتضمن (79 برامج وتطبيقات وأصول الهيئة، 147 تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز، 49 أمن صناعى وحماية البيئة) والباقى موازنة التحويلات الرأسمالية (اقساط قروض محلية وخارجية).

Advertisements

7- تم إعداد الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة فى خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.

8- تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار / برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالى 2018/2019.

9- تم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية.

10- استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعى والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافى ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

11- إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنية قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم 13 أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

12- بالنسبة لمشروع موازنة وخطة ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2019/2020،يقدر حجم الإيرادات بالعام المالى الجديد بنحو 16 مليار و587 مليون جنية مقابل 14 مليار و685 مليون جنية العام المالى السابق 2019/2018 .

13- الـ16.587 مليار جنية إيرادات العام الجديد منها 14.2 مليار جنية إتاوه بترول.

14- فيما يتعلق بجهاز تنظيم سوق الغاز، أصدر الجهاز خلال العام المالى الجارى 33 رخصة.

15- إجمالى الإيرادات بموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالى الجديد يصل إلى 53 مليون و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليون و950 ألف جنيه.