شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.73% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.73% رابحا عدد 228.45 نقطة ليصل إلى مستوى 8602.72 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 173 شركة، فيما تراجعت 2 شركة. Advertisements وارتفع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.70، يليه البنوك بنسبة 3.69%، تلاه قطاع التطبيقات والخدمات المهنية بنسبة 3.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.59%.

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