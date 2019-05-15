شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بسهم شركة تصليح السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا 0.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.60 نقطة.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 87.5 ألف سهم، بقيمة قدرها 25.7 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.85%.