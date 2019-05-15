شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بسهم شركة تصليح السفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا 0.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.60 نقطة.
وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 87.5 ألف سهم، بقيمة قدرها 25.7 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.85%.
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