شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض معدل البطالة فى مصر إلى 8.1% فى الربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن معدل البطالة فى البلاد هبط إلى 8.1 % فى الربع الأول من هذا العام مقابل 10.6% قبل عام.

وبلغ معدل البطالة 8.9% فى الربع الأخير من 2018.

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وذكر جهاز الإحصاء فى بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون فى الربع الأول، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018 وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 27.968 مليون فرد.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة وهو ما يساهم بشكل أساسى فى خفض معدلات البطالة.