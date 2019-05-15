شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% خاسرا 15.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2597.50 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 56.4 مليون سهم محققة ما قيمته 58.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 927 صفقة لـ27 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم .

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 4.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 8.34%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أملاك للتمويل بنسبة 5%، ثم سوق دبى المالى بنسبة 3.70%.