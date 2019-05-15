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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض بهدوء – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار نحو الأسفل بشكل طفيف ليستمر بالاقتراب من مستوى 1.1180، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم فرص كسر المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو مستويات 1.1100 ثم 1.1000 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.1250.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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