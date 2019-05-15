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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتأثر بالنموذج السلبي – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد تأكيد كسر مستوى 1.2962، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج سلبي تظهر ملامحه بالصورة، مما يدعم فرص تحقيق هدفنا الرئيسي التالي المنتظر عند 1.2800.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2962 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.2960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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