شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بعد اختبار مقاومة المثلث الموضح بالرسم البياني أعلاه، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية هذه المقاومة، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 57.33، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط