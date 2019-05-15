شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يجتاز الهدف – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من تجاوز مستوى 210.00 ليندفع صعوداً ويقترب من الهدف الممتد الذي يتواجد عند 225.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا الإيجابية على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 254.00. نشير إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يتطلب الثبات فوق مستوى 190.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 205.00 والمقاومة 230.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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