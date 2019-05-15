شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر البتكوين ضمن القناة الصاعدة التي تظهر ملامحها بالرسم البياني أعلاه، وأجرى اختباراً لمستوى دعمها ليرتد صعوداً في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 8400.00.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 7645.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7645.00 والمقاومة 8400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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