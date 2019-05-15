شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستأنف الهبوط- تحليل - 14-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتشكيله مؤخرا لهجوم سلبي جديد متجاوزا بذلك الهدف الأول بوصوله نحو 141.20, الارتداد الإيجابي الحالي لن يؤثر على المسار السلبي ليعتبر ذلك أداة لتجميع عزم سلبي جديد ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطة السلبية التالية المستقرة حول 140.40.

نتوقع حاليا تشكيل مستوى 142.85 لمقاومة إضافية ليؤكد ذلك احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي وليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الهابط لحين الوصول نحو الهدف المقترح سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.00 و 141.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط