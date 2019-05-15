شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يستمر بالارتفاع – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات إيجابية جديدة ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 147.34، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد مكاسب سعر الداش كوين لتصل إلى 158.00. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 130.22. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 150.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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