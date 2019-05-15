شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يبدأ بإيجابية – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر اللايتكوين تداولات اليوم بإيجابية ليجري محاولات جديدة لاختراق مستوى 89.87، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 98.84 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 84.32 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 87.00 والمقاومة 98.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد