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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجد دعم قوي – تحليل - 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الصاعد الطفيف بعد اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، لكن بما أن السعر دون 1.0128، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء.
نشير إلى أن كسر 1.0040 مطلوب لتأكيد التوجه نحو 0.9935 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق 1.0128 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0000 والمقاومة 1.0128
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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