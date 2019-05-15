الاقتصاد

الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 15-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 0.6905، ولا يزال السعر داخل القنوات الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.6800 كهدف رئيسي تالي.

 

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.7044.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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