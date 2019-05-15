شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 6 آليات لتعميق الصناعة المحلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، لـ" الخليج 365" ، إننا نحتاج إلى عدد من الآليات لتعميق الصناعة وهى : 1 تصنيع مكونات نستوردها عليها إقبال محلى كبير مثل أجهزة الكومبروسور. 2 زيادة المنتج المحلة فى النصاعة ليزيد عن 80% 3 توجيه 50% من إنتاج الغاز الطبيعى للصناعة بدلا من حرقه كوقود فى الكهرباء. Advertisements 4 التوجه للسوق الافريقى وفتح مصانع فيه لزيادة الصادرات. 5 فتح الباب للحصول على أراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار زهيدة نتيجة ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية. 6 تسهيل حصول مصانع حق الانتفاع على قروض بنكية مثل الاراضى التمليك .

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