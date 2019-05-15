لأول مرة في مصر.. ممشى زجاجي على الكوبري المعلق بمحور روض الفرج

مصراوي

كواليس سقوط "جزار الموت"انتهت شركة المقاولون العرب من تركيب الممشى الزجاجي بأحد جوانب الكوبري المعلق بمحور روض الفرج.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقولون العرب، إنه لأول مرة في مصر يتم تركيب أرصفة زجاجية كممشى للمواطنين على الكوبرى المعلق بمحور روض الفرج، ويمكن رؤية مياه المنيل في الأسفل من خلال هذا الممشى.

وأضاف "محسن" لمصراوي، أن الشركة بصدد الدخول في موسوعة "جينيس" بعد تقدمها لتسجيل الكوبري الملجم أو المُعلق بمحور روض الفرج كأوسع كوبري معلق في العالم.

وتابع: الشركة قدمت المشروع منذ عامين في...