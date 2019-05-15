شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضروات 15% مع العروة الصيفية.. وانخفاض الطماطم والبطاطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تراجع أسعار الخضروات، بنسب تراوحت ما بين 10 إلى 15 %، فى سوق العبور، مع زيادة المحصول نتيجة بشائر العروة الصيفية.
وقال نجيب، لـ"الخليج 365"، إن سعر الطماطم انخفض إلى ما بين 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو بسوق الجملة، بعد أن كانت بـ 3-4 جنيه، والبطاطس من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات بعد أن كانت بـ 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 3 إلى 5 جنيهات بعد أن كانت من 7 إلى 9 جنيهات.
وأشار إلى أن سعر الباذنجان يسجل ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات بعد أن كان 7 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى من 4 – 5 جنيهات بعد 7 – 8 جنيهات، ورق العنب 7 إلى 10 جنيهات بعد أن كان 12 – 15 جنيها، البصل من 2 – 2.5 جنيه.
وقال، إن الطلب على الخضروات ارتفع قبل شهر رمضان بأسبوع، وخلال أول 5 أيام برمضان مما رفع أسعار بعض الأصناف، لكن الطلب بدء ينخفض حاليا ومع ظهور بشائر العروة الصيفية زاد المعروض ومن ثم هبوط الأسعار.
وبشأن أسعار الفاكهة، يقول نجيب"الخوخ من 5 – 7 جنيهات، المشمش البشائر من 12 إلى 15 جنيها، البرقوق بشائر 18 إلى 22 جنيها، البرتقال من 2.5 إلى 3 جنيهات، الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، الفراولة من 4 إلى 6 جنيهات.
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