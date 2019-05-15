شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تعبر عن وضع المرأة المصرية فى التمكين الاقتصادى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمكين الاقتصادى للمرأة، يعد هدفا هاماً تسعى الحكومة إليه ضمن أهدافها نحو التطور والتنمية الاقتصادية، وبالفعل قطعت الدولة مؤخراً شوطا كبيراً فى هذا الأمر، على مستوى مختلف الأصعدة.

وفى هذا الإطار، ينشر "اليوم الشابع" أبرز 10 أرقام توضح وتعبر عن وضع المرأة المصرية فى التمكين الاقتصادى، وما حققته الدولة فى هذا الأمر حتى الآن، طبقا للبيانات الحكومية الرسمية.

- 44.5% نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى للدولة.

- 13 محافظة بها نسبة إناث من العاملين تتخطى الـ 50%.

- 27% نسبة المستفيدات من الخدمات المصرفية حتى نهاية عام 2017.

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- 46% نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة.

- 80.9 ألف سيدة استفادت من القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه.

- 51% نسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة.

- أقل من 1% نسبة تعثر المرأة فى سداد القروض.

- 30% نسبة المستثمرات فى البورصة المصرية.

- حوالى 2 مليون مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 89%.

- 35 مليون مستفيدة من البطاقات التموينية بنسبة 50% من إجمالى المستفيدين.