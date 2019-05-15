شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع: ساهمنا فى توليد فرص عمل لـ1832 شاب و3112 فكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول بمركز الإبداع وريادة الأعمال، أن المركز ساهم فى بناء قدرات نحو 15881 شاب، و137 شركة ناشئة من برامج التدريب التى يتيحها، وهو ما ساهم فى توليد نحو 3112 فكرة، كما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدعومة من المركز إلى نحو 647 شركة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المركز التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اتاح تمويل لريادة الاعمال تصل إلى نحو 263 مليون جنيه، كما ساهم فى توليد نحو 1832فرصة عمل تم توفيرها من خلال الشركات المحتضنة أو التى تخرجت من الحاضنات التكنولوجية.​​

ويهدف مركز الإبداع التكنولوجى، وريادة الأعمال " TIEC"، إلى تعزيز الإبداع، وريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى ، وبدء العمل بالمركز فى 27 من سبتمبر 2010.

ويعمل المركز على إقامة اقتصاد قائم على الإبداع، وذلك عبر وضع الاستراتيجيات، وتقديم التسهيلات والترويج للإبداع، وريادة الأعمال، وإرساء مفهوم الملكية الفكرية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.