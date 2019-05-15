معهد البترول: مخزون النفط الأمريكي يقفز 8.6 مليون برميل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمضخة نفط

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو أيار إلى 477.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 800 ألف برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 15 ألف برميل يوميا.