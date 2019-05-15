شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 984 وحدة إسكان مميز غرب الحى الخامس (41 عمارة)، سيتم طرحها للبيع قريبا.

وأضاف المهندس محمد رجب لـ"الخليج 365" أنه جارٍ تنفيذ 3840 وحدة (160 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمناطق غرب الجامعة، وجنوب الحى الأول، ومجاورة 33 بالحى السادس، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وتنفيذ 44 عمارة إسكان فاخر بالمجاورة 34 بالحى السادس، وجار طرح تنفيذ 925 وحدة (87 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمجاورتين (33 – 34) بالحى السادس.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه تم ترفيق 359 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج غرب جامعة حورس، وبدأ تسليمها أول أكتوبر الجارى، وتم ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة شرق الحى المميز، وجنوب القرى السياحية، وجارٍ طرح ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً، وأراضى بيت الوطن بالحديقة الدولية.

وفيما يتعلق بمشروعات الخدمات، قال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: جارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة "دار مصر" للاسكان المتوسط (44 عمارة)، وتنفيذ موقفين إقليميين شرق وغرب المدينة، وتنفيذ ملعب خماسي لخدمة منطقة "سكن مصر" غرب الحي الخامس، وتنفيذ دار رعاية اجتماعية بمنطقة وسط المدينة، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس لخدمة منطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مجمع ورش جنوب الحي الرابع، وتنفيذ مدرسة بالمجاروة 28 بالحي الخامس لخدمة سكان المنطقة، وتنفيذ مدرسة بالمجاورة 33 لخدمة الإسكان الفاخر وسكن مصر، وتنفيذ سويقتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول.