“إم.إس.سي.آي” تضيف السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 15 مايو 2019 م المناطق - الرياض قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستدرج مؤشري إم.إس.سي.آي السعودية وإم.إس.سي.آي الأرجنتين على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت إم.إس.سي.آي أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42 بالمئة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وإضافة ثماني أوراق مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة.

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