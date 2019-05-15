شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين على سعر الذهب فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد أن قررت الصين فرض رسوم على قائمة من الواردات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، بنسبة تتراوح بين 5 و25% على نحو 5000 منتج أمريكى، بدءً من 1 يونيو 2019، ردًا على إجراء فرض أمريكا رسوم جمركية على المنتجات الصينية بنسبة تصل لـ10% وبقيمة تصل لـ200 مليار دولار.

القرارات الأمريكية الصينية المتبادلة أثرت بصورة كبيرة على أسعار الذهب عالميا لتصل لأعلى مستوى لها فى شهر، الأمر الذى انعكس بصورة ملحوظة على سعر الذهب فى مصر، حيث ارتفعت أسعاره بصورة ملحوظة بقيمة 3 جنيهات، رغم انخفاض سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بحسب شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وقال فايق لـ"الخليج 365"، إن خسائر الأسهم الآسيوية فى وول ستريت، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد قرار بكين بفرض رسوم على واردات أميركية، أثرت بصورة ملحوظة على الذهب ليكسر حاجز المقاومة عند 1300 دولار، قبل أن يتراجع 3 دولارات لتسجل الأوقية 1297 دولار.

ومن جانبه أوضح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن الصراع التجارى بين الولايات المتحدة والصين يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن هذه التقلبات التى تؤثر فى البورصات والأسهم، وهو ما يزيد الطلب على الذهب ومن ثم صعود أسعاره.