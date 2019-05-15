"اكسبو 2020" يرفع الطلب على المشاريع قيد الإنشاء في المناطق المجاورة

دبي - الخليج 365 :

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن موقع "بيوت"، المنصة العقارية الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المشاريع قيد الإنشاء والواقعة بالقرب من موقع إكسبو 2020 في دبي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على عمليات البحث التي رصدها الموقع العقاري الأسرع نمواً في الدولة أن بعض المناطق مثل دبي الجنوب، مدينة ميدان، مُدن، وتاون سكوير تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات في الإمارة، معزياً لذل لموقعها الاستراتيجي الذي تمتاز بها بالإضافة لكونها تتبع لأسماء عددٍ من أهم المطورين العقاريين الموثوقين في الدولة مثل إعمار، وميدان، وشوبا، ودبي للعقارات، ونشامى.

وبالتزامن مع تسليم الوحدات العقارية في بعض هذه المشاريع مثل دبي الجنوب ومدينة ميدان، تظهر تقارير السوق العقاري في دبي توفر مجموعة كبيرة من الوحدات العقارية بأسعار معقولة ضمن هذه المناطق الناشئة. وتعد دبي الجنوب على سبيل المثال من أبرز هذه المناطق والتي تتجاوز نسب العوائد الاستثمارية فيها الـ11٪، حيث أن تتوافر شقق الاستوديو المعروضة للبيع بمتوسط 385 ألف درهم، في حين أن الفلل السكنية المؤلفة من 3 غرف نوم تبدأ من سعر مليون درهم. أما في مدينة الميدان، فيبلغ متوسط أسعار الفلل السكنية المؤلفة من 3 غرف نوم 3.3 مليون درهم، بينما يبلغ متوسط الاستوديوهات 450 ألف درهم، ويعود ارتفاع متوسط الأسعار في مدينة ميدان نظراً لاحتواء المنطقة على مجموعة واسعة من وسائل الراحة المتميزة والخدمات، بما في ذلك ملعب للجولف ونادٍ للفروسية ومركزاً تجارياً.

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ومن ناحية أخرى، فقد أظهرت بيانات الموقع أن مناطق تاون سكوير ومُدن تستقطب العديد من الباحثين عن استئجار الوحدات السكنية، حيث تعد مشاريع "أرابيلا تاون هاوس" في مدن، و"حياة تاون هاوس" في تاون سكوير الأكثر رواجاً في هذه المناطق. ويشار إلى أن أسعار إيجار الفلل السكنية في كلا المنطقتين قد شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول من عام 2019، حيث وصل متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 3 غرف في منطقة مدن إلى 125 ألف درهم سنوياً في حين وصل إيجار مثيلتها في تاون سكوير 100 ألف درهم سنوياً، الأمر الذي جعل الذي جعل من هذه المناطق خياراً أكثر جاذبية للباحثين عن السكن في المناطق النامية من إمارة دبي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت": "يُظهر السوق العقاري في دبي مؤشرات إيجابية بشأن نمو المناطق القريبة من موقع إكسبو 2020، وخاصة في مناطق دبي الجنوب ومدينة ميدان وتاون سكوير ومُدن. إنها أحياء متكاملة وتوفر خياراتٍ مناسبة سواءً للباحثين عن الاستثمار أو السكن، حيث تقدم بالفعل عوائد استثمارية جذابة بالإضافة إلى ما توفره من مرافق خدمية على أعلى مستويات الجودة والفخامة. وبالنظر إلى التطور الذي تشهده هذه المناطق، فمن الممكن أن تشهد ازدياداً في الطلب خاصةً مع تسليم المزيد من الوحدات، وبالتالي إتاحة المجال أمام المستثمرين للاختيار من مجموعة واسعة من العقارات."

هذا ويقدم "بيوت" مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك التقارير الدورية المفصلة عن السوق العقاري في الدولة، حيث تسلط الضوء على أبرز التوجهات العقارية عبر الإمارات السبع. وسجل الموقع الذي انطلق في الدولة إجراء ما يقارب عن 50 مليون عملية بحث خلال عام 2018، الأمر الذي يؤكد النمو التصاعدي الذي يشهده الموقع، الذي زاد عن 100٪ سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تصبح الشركة الأكبر على المستوى العقاري في الإمارات العربية المتحدة.