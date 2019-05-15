الدار العقارية تحقق نمواً بنسبة 20% في الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2019

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت الدار العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2019 مسجّلة نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 431 مليون درهم إماراتي مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة "بروفيس" التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 723 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 493 مليون درهم إماراتي متراجعاً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعند تعديل النتائج السابقة من جهة الدخل من بنود أخرى والحصص غير المسيطرة، يكون صافي الأرباح العائد إلى المساهمين قد ارتفع بنسبة 4% إلى 553 مليون درهم إماراتي.

طلبٌ قوي على المشاريع السكنية في أبوظبي

شهدت الدار العقارية خلال الربع الأول من العام 2019 نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع على المخطط ضمن مشاريعها التطويرية، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 1 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي الذي شهده مشروع الريمان.

ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك إصدار قانون السماح للأجانب بالتملّك الحر للعقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، في تعزيز جاذبية القطاع العقاري على المدى الطويل. كما بدأت حزمة المحفزات التي قدمتها الحكومة في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، إلى جانب التدابير الجديدة التي اتّخذتها الإمارة لدعم نمو قطاع الأعمال، تؤتي ثمارها على صعيد تحفيز النمو الاقتصادي، وسوف تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية: "إن البداية القوية التي سجّلناها خلال العام 2019، لا سيما على صعيد عمليات البيع على المخطط في مشروعي الريمان وليا، تمثّل انعكاساً واضحاً لحالة الانتعاش التي تشهدها السوق العقارية بأبوظبي من ناحية توازن العرض والطلب. وبفضل استراتيجية التنويع التي ننتهجها، نمتلك اليوم محفظةً متوازنة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرّة للإيرادات المتكررة. كما عملنا على تحسين استراتيجيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والهادفة إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي".

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أداءٌ قوي لإدارة الأصول

واصلت أعمال إدارة الأصول إحراز تقدم قوي في الربع الأول من عام 2019، تماشياً مع استراتيجية الدار الرامية إلى تنمية محفظتها من الأصول عالية الجودة وتعزيز القيمة للمساهمين. فقد حققت محفظة أصول الضيافة أداء متميزاً في الربع الأول، حيث سجّلت زيادة في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، مدعومةً بالفعاليات الكبرى التي استضافتها إمارة أبوظبي، بما في ذلك الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية ومعرض الدفاع الدولي "آيدكس"، الأمر الذي انعكس في ارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية للغرف الفندقية بنسبة 2% و19% على التوالي.

وأنجزت "الدار للاستثمار" صفقتين مهمتين في الربع الأول، حيث أبرمت في مارس صفقةً غير نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي استحوذت بموجبها بالكامل على "الاتحاد بلازا" و"مركز الاتحاد للطيران"، لتلغي بذلك ثلاث اتفاقيات مشروع مشترك قائمة مع الاتحاد للطيران. ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة نحو 100 مليون درهم إماراتي إلى صافي الدخل التشغيلي للشركة سنوياً. كما أكملت في مارس صفقة بيع برج المرجان السكني بقيمة 289 مليون درهم إماراتي، بما يتماشى مع استراتيجية شركة "الدار للاستثمار" لتحقيق القيمة وإعادة استثمار رأس المال في فرص جديدة مجزية.

وخلال الربع الأول، أطلقت الدار شركة "بروفيس" بهدف توفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تشكل إضافة قيّمة إلى محفظة الدار العقارية من الشركات التابعة. كما افتتحت رسمياً التوسعة الجديدة للجيمي مول في مارس 2019، مما أضاف 33 ألف متر مربع إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذه الوجهة المرموقة للتسوق والترفيه بمدينة العين. ومن جهة أخرى، عيّنت الدار جاسم صالح بوصبيع رئيساً تنفيذياً لشركة الدار للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة من خلال الإدارة الفعالة لمحفظة أصولها عالية الجودة وتنميتها.

نتائج قوية على صعيد المشاريع التطويرية

من ناحية المشاريع التطويرية، حققت الدار أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، تمكّنت خلاله من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من مجموعة الأراضي التي تمتلكها لإنشاء وتسليم مشاريع استثنائية في الموعد المحدد وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. وبلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية 1.0 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإطلاق الناجح لمشروع الريمان في يناير بمنطقة الشامخة في أبوظبي. وشهدت عمليات البيع ضمن المشاريع القائمة زخماً متواصلاً بما في ذلك ياس ايكرز، ويست ياس، وممشى السعديات.

وبلغت نسبة مبيعات الوحدات في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها حديثاً 80% بنهاية مارس 2019، في حين بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز 4.3 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2019. وأطلقت الشركة في شهر أبريل- بعد انتهاء الربع الأول- مشروع لِيا المطل على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس. وتم بيع المشروع بالكامل عند طرحه في معرض سيتي سكيب محققاً مبيعات فاقت 400 مليون درهم إماراتي. وافتتحت الدار مركزاً للمبيعات وخدمة العملاء في دبي ليكون بمثابة قناة رئيسية لمبيعاتها الدولية.