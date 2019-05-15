أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على نفطها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2019.

وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس «إن الطلب العالمي على نفطها سيرتفع عما كان متوقعا هذا العام، مع تباطؤ نمو المعروض من المنافسين ومن بينهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة». وأوضحت أن المعروض النفطي سيشح في السوق إذا امتنعت عن زيادة الإنتاج.

انخفاض محدود

وأشارت المنظمة إلى أن إنتاجها انخفض قليلا في أبريل، حيث زادت العقوبات الأمريكية على إيران من تأثير اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك.

Advertisements

وخفضت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير، ولمدة ستة أشهر.

ويجتمع المنتجون في 25-26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإنتاج.

66.37 دولارا

ورصد التقرير الشهري لأوبك أسعار خاماتها خلال شهري مارس وأبريل، حيث بلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 66.37 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي بارتفاع قدره 4.41 دولارات عن مستوى مارس البالغ 70.78 دولارا.

وتحدد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام برنت وخام ويست تكساس وخام دبي.

أسعار خامات أوبك (مارس - أبريل 2019)