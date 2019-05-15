السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2019.
وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس «إن الطلب العالمي على نفطها سيرتفع عما كان متوقعا هذا العام، مع تباطؤ نمو المعروض من المنافسين ومن بينهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة». وأوضحت أن المعروض النفطي سيشح في السوق إذا امتنعت عن زيادة الإنتاج.
انخفاض محدود
وأشارت المنظمة إلى أن إنتاجها انخفض قليلا في أبريل، حيث زادت العقوبات الأمريكية على إيران من تأثير اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك.
وخفضت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير، ولمدة ستة أشهر.
ويجتمع المنتجون في 25-26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإنتاج.
66.37 دولارا
ورصد التقرير الشهري لأوبك أسعار خاماتها خلال شهري مارس وأبريل، حيث بلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 66.37 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي بارتفاع قدره 4.41 دولارات عن مستوى مارس البالغ 70.78 دولارا.
وتحدد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام برنت وخام ويست تكساس وخام دبي.
أسعار خامات أوبك (مارس - أبريل 2019)
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على نفطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.