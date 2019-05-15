ترخيص استيراد الحيوانات الحية الكترونيا والإنجاز خلال 3 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد الحيوانات الحية للمملكة الكترونيا، محددة فترة إنجاز الخدمة بـ 3 أيام.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه باستطاعة الأفراد والشركات استيراد الحيوانات الحية إلى المملكة، من الحيوانات الأليفة والأغنام والماعز والأبقار والفصيلية الخيلية، إضافة إلى الأرانب والقوارض، والطيور وطيور الزينة والدواجن، من خلال تقديم طلب إذن استيراد عبر الرابط التالي: http:/‏/‏anaam.mewa.gov.sa/‏anaam/‏public_service.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي 3 أيام عمل فقط، وبدون رسوم خدمة، كما يمكن متابعة الطلب من خلال زيارة الرابط، أو عبر الرسائل النصية القصيرة.

وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ الخدمة بينت الوزارة أنه يتم أولا تسجيل الدخول إلى النظام، ومن ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وإدخال بيانات تفصيلية عن الشركة الموردة أو الأفراد في حالة الاستيراد الشخصي، بعد ذلك يتم إدخال معلومات مفصلة عن الإرسالية وبيانات تفاصيل المصدر، إضافة إلى إرفاق صورة من الهوية الوطنية والشهادة الصحية.

وأفادت «البيئة» بأن شروط الاستيراد تتمثل فيما يلي: أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية. وأن يصاحب كل شحنة مستوردة أصل الشهادات الصحية البيطرية، وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، مصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل 15 يوما من شحن الإرسالية، وتقديمه إلى الحجر الصحي قبل وصولها.

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شروط الاستيراد

أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري الخليجي

أن يصاحب كل شحنة مستوردة أصل الشهادات الصحية البيطرية

شهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة

الحصول على إذن الاستيراد قبل 15 يوما من شحن الإرسالية

تقديم إذن الاستيراد إلى الحجر الصحي قبل وصول الشحنة