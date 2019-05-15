كوريا تعتزم إنشاء مركز بحوث للطاقة النووية بشراكة سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء مركز بحوث للطاقة النووية بالشراكة مع السعودية، بحسب وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وأوضحت وكالة يونهاب أمس أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لدفع مشروع إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية.

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وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس «إنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية والدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت (SMART)».

وتتوقع الوزارة أن يسهم إنشاء مركز البحوث المشترك في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.

وخلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير (سمارت) وترخيصه، وتطوير الجيل المقبل من سمارت.

وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مون مي-أوك «إن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقني بينهما وسبل التعاون في إنشاء مفاعل نووي من طراز سمارت في السعودية»، مضيفة أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.