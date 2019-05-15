الكهرباء: مبلغ تصفية الفاتورة ينتقل مع المستأجر المسجل في «حسابي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن مبلغ التصفية لفاتورة الكهرباء في نهاية العام أو المديونية ينتقل مع المستأجر، شريطة أن يسجل المستأجر في خدمة «حسابي» التي أطلقتها الشركة لتحديد المسؤولية المالية على المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وليس بالضرورة مالك العداد، ويمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، مبينة أن الخدمة متاحة أيضا للملاك والمستأجرين على السواء، وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناء على الأشهر الـ 12 السابقة على عملية التسجيل في الخدمة.

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وأشارت السعودية للكهرباء أنه من مزايا خدمة الفاتورة الثابتة تخصيص ميزانية محددة شهريا، كما أنه لا يتم فصل الخدمة، واستمرارها للمسجلين في الخدمة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده.

وفيما يخص تصفية نهاية العام، في حال كانت التصفية لصالح المشترك تضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، وإن كانت عليه يمكن تقسيطها على 12 شهرا مقبلة، في حال الاستمرار بالاشتراك بالخدمة.

مزايا الفاتورة الثابتة