«غرفة الفجيرة» تقدم خدمات تسجيل وتجديد الرخص عبر «تسهيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اتفاقية مع مكتب المستند لخدمات رجال الأعمال «تسهيل» في الفجيرة لتقديم خدمات الغرفة الموجهة لأعضائها من أصحاب الأعمال والمستثمرين، بتخليص إجراءات تسجيل وتجديد رخص أعمالهم التجارية والصناعية والمهنية والحرفية المختلفة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية طيلة الأسبوع.

وأوضح خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن تقديم خدمات الغرفة لدى «تسهيل» يعد نقلة نوعية في الإجراءات الخاصة بخدمات المتعاملين، ويأتي في إطار جهود الغرفة المتواصلة لخدمة مجتمع الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الجاسم أن تقديم خدمة تسجيل وتجديد الرخص عبر تسهيل يأتي من منطلق حرص الغرفة على توفير الوقت والجهد لمنتسبيها لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن الغرفة تقدم خدماتها لمنتسبيها أيضاً في فرعيها بمدينتي دبا الفجيرة ومسافي، بالإضافة إلى مكاتبها في كل من بلدية الفجيرة ومنطقتي مربح والطويين، وذلك لتوسيع نطاق خدماتها لأصحاب الأعمال والمستثمرين في مناطق الفجيرة المختلفة.