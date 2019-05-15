الأسهم تعوّض جزءاً من خسائرها بدعم الفرص المغرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

اقتنص المستثمرون الأجانب الأسعار المغرية في الأسواق، أمس، عقب تراجعات قوية، ليكثفوا مشترياتهم، أسوة بالمحافظ الاستثمارية، والتي على إثرها ارتد مؤشر سوق دبي 3.46%، في وقت ضغط «أبوظبي الأول» على سوق العاصمة، مغلقاً مؤشره العام على تراجع جديد بنسبة 2.57%، وسط سيولة قوية تجاوزت 700 مليون درهم.

تفاعل سوق دبي مع الدعم القوي من مختلف القطاعات وتحديداً في العقار والبنوك والاستثمار، وفي ظل صعود لافت لأسهم «مجموعة إعمار» مع ارتفاع «إعمار العقارية» 5.05%، و«إعمار للتطوير» 8.05%، و«إعمار مولز» 13.75%.

واستفاد السوق أيضاً من شراء الأجانب (غير العرب)، بصافي استثمار بلغ 52.6 مليون درهم كمحصلة شراء، وأيضاً من المحافظ الاستثمارية التي ضخت 100 مليون درهم محصلة شرائية أيضاً.

واستقطب «إعمار مولز» أكبر نسبة شراء للأجانب غير العرب، أمس، تلاه «دانة غاز» الذي صعد 5.2% إلى 0.91 درهم، متفاعلاً مع إعلان الشركة أنها و«نفط الهلال» فازتا بحكم قضائي من محكمة لندن ضد «إم إو إل» الهنجارية.

وحصدت الأسهم سيولة بقيمة 771.15 مليون درهم، منها 398.2 مليون درهم في دبي، و372.95 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 428.3 مليون سهم، توزعت بواقع 351.7 مليون سهم في دبي، و76.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، وجاء ذلك من خلال 8786 صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.46% عند مستوى 2612.98 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 5.83% بفعل الارتفاع الجماعي لمجموعة «إعمار»، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 7.84%، و«أرابتك» 5.11%.

وزاد قطاع البنوك أكثر من 3% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.64%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.27%، و«جي إف إتش» 2.84%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة أكثر من 4% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.28%، و«سوق دبي المالي» 8.81%.

وسجل قطاع النقل ارتفاعاً قرب 1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2.57%، في وقت استقر «أرامكس» من دون تغيير.

ومن جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع جديد بنسبة 2.57% إلى مستوى 4802.58 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 5.39% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 8.57%، وذلك بالرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 4.85%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.03%. وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.78% مع ارتفاع «الدار» 2.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 7.5%. كما زاد قطاع الاتصالات 3.5% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «اتصالات».

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 3.15% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.12%.

وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار مولز» التداولات بقيمة 61.4 مليون درهم، مغلقاً عند 1.82 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 54.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.37 درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير»، بتداولات ب46 مليون درهم، وأقفل عند 3.76 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» تداولات سوق العاصمة، بقيمة 231 مليون درهم، مغلقاً عند 14.08 درهم، تلاه في المركز الثاني سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 46.3 مليون درهم، ليغلق عند 8.65 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 41.4 مليون درهم، وأقفل عند 15.74 درهم.

وسجل سهم «الرمز كوربوريشن» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.81% مغلقاً عند درهم واحد، وعلى العكس، جاء سهم «أمانات» في مقدمة الخاسرين بنسبة 7.61% مغلقاً عند 0.923 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «رأس الخيمة العقارية»، بنسبة ارتفاع 7.5% مغلقاً عند 0.43 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «العالمية القابضة» الانخفاض الأكثر بنسبة 10% وأغلق عند 0.99 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب والخليجيين نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 64.65 مليون درهم محصلة بيع، منها 51.86 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و555 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و12.23 مليون درهم محصلة بيع العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 64.65 مليون درهم محصلة شراء.

وركز الأجانب ( غير العرب) مشترياتهم على أسهم «إعمار مولز»، و«دانة غاز»، و«جي إف إتش»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم، «داماك»، و«إشراق»، و«تبريد».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 100 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 36.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 100 مليون كمحصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي ب36.3 مليون كمحصلة شراء.