شكرا لقرائتكم خبر عن بيع ثاني أغلى «بنتهاوس» في الإمارات بـ 73 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «أمنيات» العقارية إنجازاً جديداً ببيع وحدتها الثانية من شقق ال«بنتهاوس» بمشروع «ون بالم»، والتي تعتبر ثاني أغلى شقة «بنتهاوس» يتم بيعها بدولة الإمارات بقيمة 73 مليون درهم. ومع نجاح هذه الصفقة، زادت الاستفسارات المتعلقة بموعد إطلاق الوحدة الثالثة.

وأشارت «أمنيات» إلى أن الوحدة الثالثة المقبلة سوف تحطم الرقم القياسي من حيث سعر البيع، والذي سيترواح بين القيمتين السابقتين 102 و73 مليون درهم.

وتقع الشقة في جزيرة النخلة، وتوفر مساحة تصل إلى 20 ألف قدم مربعة من الفخامة مع إطلالات مدهشة وحوض سباحة تم تصميمه بواسطة «فلاديمير جوروفيتش».

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