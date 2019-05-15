شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تمنح عقد استشارات لـ «إل إل إف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت شركة أدنوك للتكرير، عقد الخدمات الاستشارية الهندسية في مشروع مصفاة الرويس لشركة «إل إل إف كونسالتنج» النمساوية، وذكرت «ميد» أن أدنوك أرسلت خطاباً رسمياً للشركة بهذا الخوص يوم 22 إبريل الماضي.

وكانت مجموعة «وود جروب» قد حصلت على عقد الأعمال الخاص بعمليات ما قبل بدء التوريد في المصفاة في 6 فبراير الماضي.

ويعد مشروع مصفاة التكرير الجديد في الرويس، الذي تقدر كُلفته ب 15 مليار دولار، جزءاً من خطة أدنوك الاستثمارية البالغة تكاليفها 45 مليار دولار؛ لزيادة قدراتها في مجالي التكرير والمعالجة.

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