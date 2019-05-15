تراجع ثقة المستثمرين الألمان مع تصاعد الخلاف الأمريكي- الصيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس، أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بشكل مفاجئ في مايو/ أيار، مع تصاعد الخلاف التجاري بين الصين الولايات المتحدة، ما يلقي بظلاله على توقعات النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد زد.إي.ديليو، إن مسحه الشهري أظهر تراجع ثقة المستثمرين إلى -2.1 من 3.1 في إبريل/ نيسان، بينما توقع الاقتصاديون زيادة إلى 5.0.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد «أحدث تصعيد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يزيد الضبابية بشأن صادرات ألمانيا، وهو عامل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي».

وأظهر مقياس آخر لتقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة تحسناً إلى 8.2 من 5.5 في الشهر السابق في حين توقعت الأسواق ارتفاعاً إلى 6.0. (رويترز)