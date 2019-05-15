«وول ستريت» تستوعب صدمة الحرب التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات جلسة أمس، لتعوّض شيئاً من خسائرها الفادحة، الاثنين، حيث استوعب المستثمرون صدمة الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن مكاسب لبعض الشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز أكثر من 300 نقطة، بقيادة مكاسب كوكا كولا. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً 30 نقطة بواقع بنسبة 0.8٪ مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا. كما ارتفع مؤشر ناسداك أكثر من 100 نقطة بواقع بنسبة 0.9 ٪.

على صعيد الشركات، سجلت أسهم بوينج 2ارتفاعاً 2% وحققت أسهم أبل مكاسب 0.8%، كما ارتفعت أسهم كاتر بيلر 1.8%، وحققت أسهم بنوك سيتي جروب وبنك أوف أميركا وجي بي مورجان مكاسب بواقع 1%.

كان داو جونز قد خسر 617 نقطة في جلسة الاثنين وتراجع ستاندرد آند بورز 2.4٪، وهو أسوأ أداء لهما منذ أوائل يناير/‏‏‏كانون الثاني. وانخفض مؤشر ناسداك 3.4 ٪، وهي أكبر خسارة ليوم واحد من 2019.

وفي القارة العجوز، تعافت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، أمس، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في شهرين في اليوم السابق، إذ ساعدت تصريحات من واشنطن وبكين خلال الليل، على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال تصاعد النزاع التجاري.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.6% بعد أن كان قد نزل 1.2% الاثنين بعد أن أعلن كل من الولايات المتحدة والصين عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات بعضهما البعض.

وارتفع أيضاً المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.5%، بينما صعد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعتمد نموه بشدة على الصادرات وأحد أكثر القطاعات تضرراً أمس، 1.4 في المئة ليقود مكاسب قطاعات المنطقة.

والمؤشر ستوكس منخفض بأكثر من 4% منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر تراجع في شهر واحد منذ عمليات البيع الكثيف التي شهدها في ديسمبر/‏‏‏‏ كانون الأول.

وفي آسيا، نزل المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس، في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين ضربة جديدة، بعد أن تحدت الصين واشنطن بإعلان رسوم جمركية انتقامية، مما دفع أغلب القطاعات للهبوط.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة منخفضاً 0.59% عند 21067.23 نقطة بعد أن نزل إلى 20751.45 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير/‏‏‏‏ شباط. وتعرضت شركات صناعة السيارات للضغط. وهبط سهم مازدا موتور 2% وتراجع سهم سوبارو كورب 2.3%.

ونزل سهم نيسان موتور 2.95% بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية أن شركة صناعة السيارات ستسجل على الأرجح تراجعاً للأرباح للسنة الرابعة على التوالي في السنة المالية المنتهية في مارس/‏‏‏‏آذار 2020.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 1534.98 نقطة بعد التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1508.85 نقطة.