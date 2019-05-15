2.75 مليار الإنفاق على المشاريع هذا العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جريج فيور، المدير المالي لشركة الدار العقارية، إن الإنفاق الرأسمالي للشركة بلغ 2.75 مليار درهم (749 مليون دولار) في عام 2019، بعد أن أعلنت عن انخفاض أرباحها في الربع الأول بنسبة 17.3%.

وأوضح فيور في تصريحات، أمس، إن الشركة ركزت في إنفاقها على المشاريع السكنية والتجارية، وتوقع أن تحقق مبيعات بقيمة 4 مليارات درهم للعام 2019 بأكمله.

وأضاف: «لا نزال نتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعكس اهتمامنا بمشاريعنا وعملائنا»، مشيراً إلى أن قانون التملك الحر الأخير الذي أقرته أبوظبي يفتح أبواباً جديدة أمام المشترين الجدد، وسيكون له أثر إيجابي في المبيعات. (رويترز)