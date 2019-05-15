«مفاجآت صيف دبي» تعود في 21 يونيو حتى 3 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستعد دبي لاستقبال الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي التي ستحمل معها عروضاً ترويجية وفعّاليات ترفيهية على مدى ستة أسابيع في الفترة من 21 يونيو/ حزيران، وحتى 3 أغسطس/ آب 2019.

ستشهد الدورة الثانية والعشرون من هذه الفعّالية الصيفية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في أفضل مراكز التسوّق والمعالم السياحية والفنادق ووجهات الترفيه العائلي، كما تشهد عودة عدد من الفعّاليات المفضلة لدى المقيمين والزوّار على حد سواء، مثل عالم مدهش، وصفقة اليوم (وهي صفقة حصرية على علامة تجارية واحدة في موقع واحد ليوم واحد فقط)، إضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من النجوم العالميين وغيرها، من الفعّاليات. ويضم الحدث هذا العام عدداً من المفاجآت ، مثل الفرص المتنوعة للفوز بجوائز كبيرة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء جداً بعودة مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي يحمل معه السعادة عاماً بعد عام، هو أحد أهم الفعّاليات السنوية، فهو يستقطب الزوّار من حول العالم، ويقدّم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والجوائز والفعّاليات الترفيهية ».