«إكسبو 2020 دبي» يرفع الطلب على مشاريع المناطق المجاورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن موقع «بيوت»، المنصة العقارية في الإمارات، أن المشاريع قيد الإنشاء والواقعة بالقرب من موقع إكسبو 2020 دبي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على عمليات البحث التي رصدها الموقع العقاري الأسرع نمواً في الدولة أن بعض المناطق مثل دبي الجنوب، مدينة ميدان، مُدن، وتاون سكوير تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات في الإمارة، معزياً ذلك لموقعها الاستراتيجي الذي تمتاز به، بالإضافة لكونها تتبع لأسماء عددٍ من أهم المطورين العقاريين الموثوقين في الدولة مثل إعمار، وميدان، وشوبا، ودبي للعقارات، ونشامى.

وبالتزامن مع تسليم الوحدات العقارية في بعض هذه المشاريع مثل دبي الجنوب ومدينة ميدان، تظهر تقارير السوق العقاري في دبي توفر مجموعة كبيرة من الوحدات العقارية بأسعار معقولة ضمن هذه المناطق الناشئة. وتعد دبي الجنوب على سبيل المثال من أبرز هذه المناطق والتي تتجاوز نسب العوائد الاستثمارية فيها ال11٪.

ومن ناحية أخرى، فقد أظهرت بيانات الموقع أن مناطق تاون سكوير ومُدن تستقطب العديد من الباحثين عن استئجار الوحدات السكنية، حيث تعد مشاريع «أرابيلا تاون هاوس» في مدن، و«حياة تاون هاوس» في تاون سكوير الأكثر رواجاً في هذه المناطق. ويشار إلى أن أسعار إيجار الفلل السكنية في كلا المنطقتين قد شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول من عام 2019، حيث وصل متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 3 غرف في منطقة مدن إلى 125 ألف درهم سنوياً في حين وصل إيجار مثيلتها في تاون سكوير 100 ألف درهم سنوياً.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت»: يُظهر السوق العقاري في دبي مؤشرات إيجابية بشأن نمو المناطق القريبة من موقع إكسبو 2020، وخاصة في مناطق دبي الجنوب ومدينة ميدان وتاون سكوير ومُدن. إنها أحياء متكاملة وتوفر خياراتٍ مناسبة سواء للباحثين عن الاستثمار أو السكن، حيث تقدم بالفعل عوائد استثمارية جذابة بالإضافة إلى ما توفره من مرافق خدمية على أعلى مستويات الجودة والفخامة. وبالنظر إلى التطور الذي تشهده هذه المناطق، فمن الممكن أن تشهد ازدياداً في الطلب خاصة مع تسليم المزيد من الوحدات، وبالتالي إتاحة المجال أمام المستثمرين للاختيار من مجموعة واسعة من العقارات.