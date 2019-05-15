شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلويت» متهمة بتقليل الحجم الفعلي لإساءات «أبراج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت مذكرة صادرة عن شركة «أوجير» للمحاماة في جزر كايمان إن مجموعة «أبراج» المنهارة أساءت استخدام ما يصل إلى 300 مليون دولار في أحد صناديقها، وربما يكون مكتب شركة «ديلويت» في دبي قد قلل من الحجم الفعلي للأموال التي أسيء استخدامها خلال المراجعة التي أجراها لتقدير أصول الشركة. (وكالات)

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