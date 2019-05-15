شكرا لقرائتكم خبر عن ..و38 مليوناً لـ «الأسمنت الوطنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «الأسمنت الوطنية» ربحاً صافياً في الربع الأول 2019 بنحو 38.12 مليون درهم، مقارنة مع 17.15 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018، أي بنمو 122% على أساس سنوي.

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