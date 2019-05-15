1.76 مليار إيرادات الدار العقارية خلال الربع الأول بنمو 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



سجلت الدار العقارية خلال الربع الأول من عام 2019 نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 723 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعند تعديل النتائج السابقة من جهة الدخل من بنود أخرى والحصص غير المسيطرة، يكون صافي الأرباح العائد للمساهمين قد ارتفع 4% إلى 553 مليوناً .

وشهدت الدار العقارية خلال الربع الأول نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع على المخطط ضمن مشاريعها التطويرية، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي الذي شهده مشروع الريمان.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية: إن البداية القوية التي سجّلناها خلال عام 2019، لا سيما على صعيد عمليات البيع على المخطط في مشروعي الريمان وليا، تمثّل انعكاساً واضحاً لحالة الانتعاش التي تشهدها السوق العقارية بأبوظبي من ناحية توازن العرض والطلب. وبفضل استراتيجية التنويع التي ننتهجها، نمتلك اليوم محفظةً متوازنة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرّة للإيرادات المتكررة. كما عملنا على تحسين استراتيجيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو .وواصلت أعمال إدارة الأصول إحراز تقدم قوي في الربع الأول من عام 2019، تماشياً مع استراتيجية الدار الرامية إلى تنمية محفظتها من الأصول عالية الجودة وتعزيز القيمة للمساهمين. فقد حققت محفظة أصول الضيافة أداء متميزاً في الربع الأول، حيث سجّلت زيادة في صافي الدخل التشغيلي 94% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، مدعومةً بالفعاليات الكبرى التي استضافتها إمارة أبوظبي، بما في ذلك الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس».وأنجزت «الدار للاستثمار» صفقتين مهمتين في الربع الأول، حيث أبرمت في مارس صفقةً غير نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم استحوذت بموجبها بالكامل على «الاتحاد بلازا» و«مركز الاتحاد للطيران»، لتلغي بذلك ثلاث اتفاقيات مشروع مشترك قائمة مع الاتحاد للطيران. ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة نحو 100 مليون درهم إلى صافي الدخل التشغيلي للشركة سنوياً. كما أكملت في مارس صفقة بيع برج المرجان السكني بقيمة 289 مليون درهم، بما يتماشى مع استراتيجية شركة «الدار للاستثمار» لتحقيق القيمة وإعادة استثمار رأس المال في فرص جديدة مجزية.

وخلال الربع الأول، أطلقت الدار شركة «بروفيس» بهدف توفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات للعملاء في دولة الإمارات، وهي تشكل إضافة قيّمة إلى محفظة الدار العقارية من الشركات التابعة. كما افتتحت رسمياً التوسعة الجديدة للجيمي مول في مارس 2019، ما أضاف 33 ألف متر مربع إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذه الوجهة المرموقة للتسوق والترفيه بمدينة العين.

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المشاريع التطويرية وبلغت نسبة مبيعات الوحدات في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها حديثاً 80% بنهاية مارس 2019، في حين بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز 4.3 مليار درهم كما في 31 مارس 2019.

أفاد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية، أن الشركة تمكنت من تحقيق مبيعات في مشروعي الريمان وليا في أبوظبي وصلت إلى ملياري درهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وأعرب الذيابي عن توقعاته بأن تتمكن الشركة خلال العام الجاري من تحقيق مبيعات في مختلف مشاريعها العقارية، تصل إلى 4 مليارات درهم، مقارنة ب2.6 مليار درهم في العام الماضي؛ بفضل القوانين والتشريعات، التي جرى الإعلان عنها مؤخراً في أبوظبي، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والحصول على الإقامات الطويلة زمنياً.

وذكر في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة، أمس، أن أسعار الإيجارات في الوحدات السكنية التي تديرها الدار قد شهدت استقراراً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بحركة التصحيح السعري، التي بدأت منذ عام 2017.

وقال: لقد حققنا مبيعات قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، تركزت معظمها في مشروع الريمان إلى جانب المشاريع الأخرى، ونحن في المرحلة الأخيرة في مشروع ويست ياس؛ حيث سلمنا حتى الآن 700 فيلا سكنية، وسيجري تسليم 300 فيلا سكنية أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومع نهاية العام الجاري سيجري بدء تسليم وحدات مشروع ياس ايكرز، ومشروع ميان، كما بدأنا الآن تسليم وحدات مشروع شمس ميرا، كما سيجري تسليم فلل مشروع جواهر السعديات إضافة إلى شقق مشروع ممشى السعديات خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف: نمتلك توجهاً لإطلاق المزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة، وسيجري الكشف عنها في الوقت المناسب، كما قد نشهد إطلاق مشاريع لوحدات سكنية فاخرة في جزيرة السعديات.



إنشاء وتسليم مشاريع استثنائية



حققت الدار أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، تمكّنت خلاله من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من مجموعة الأراضي التي تمتلكها لإنشاء وتسليم مشاريع استثنائية في الموعد المحدد وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. وبلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية 1.0 مليار درهم بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإطلاق الناجح لمشروع الريمان في يناير بمنطقة الشامخة في أبوظبي. وشهدت عمليات البيع ضمن المشاريع القائمة زخماً متواصلاً بما في ذلك ياس ايكرز، ويست ياس، وممشى السعديات.