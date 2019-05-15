شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تمدد «الليلتين المجانيتين» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت الاتحاد للطيران عن تمديد عرض الليلتين المجانيتين في أبوظبي حتى نهاية العام، بعد أن شهد هذا العرض إقبالاً لافتاً، وسيستمتع المسافرون عبر العاصمة بإقامة مجانية لليلتين في أحد الفنادق المشاركة في الحملة لاستكشاف معالم المدينة الرائعة.
وتقدّم الاتحاد للطيران «رحلة توقف ومتابعة مجانية» مع إقامة لليلتين في العاصمة أبوظبي لجميع الضيوف الذين يحجزون رحلاتهم من وإلى جميع وجهات الاتحاد عبر أبوظبي. ويمكن لضيوف الاتحاد الاختيار من مجموعة تضم 15 فندقاً تشمل فنادق جميرا في أبراج الاتحاد، وانتركونتنينتال أبوظبي ودوسيت ثاني أبوظبي الحائزة على تقييم خمس نجوم، بالإضافة إلى بيرل روتانا، وكورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي، كراون بلازا وراديسون بلو.
وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: سررنا كثيراً بنتائج هذه الحملة التي جذبت عدداً كبيراً من الضيوف لتتخطى توقعاتنا في الشهر الأول منذ إطلاقها. يقدم لنا هذا العرض الرائع الفرصة لاستعراض مدينة أبوظبي إلى شريحة أكبر من ضيوف الاتحاد القادمين من جميع أنحاء العالم. الأمر الذي يمكنهم من استكشاف معالم الإمارة المذهلة والاسترخاء والتجديد خلال مدة توقفهم في أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران تمدد «الليلتين المجانيتين» بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.