الاتحاد للطيران تمدد «الليلتين المجانيتين» بأبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت الاتحاد للطيران عن تمديد عرض الليلتين المجانيتين في أبوظبي حتى نهاية العام، بعد أن شهد هذا العرض إقبالاً لافتاً، وسيستمتع المسافرون عبر العاصمة بإقامة مجانية لليلتين في أحد الفنادق المشاركة في الحملة لاستكشاف معالم المدينة الرائعة.

وتقدّم الاتحاد للطيران «رحلة توقف ومتابعة مجانية» مع إقامة لليلتين في العاصمة أبوظبي لجميع الضيوف الذين يحجزون رحلاتهم من وإلى جميع وجهات الاتحاد عبر أبوظبي. ويمكن لضيوف الاتحاد الاختيار من مجموعة تضم 15 فندقاً تشمل فنادق جميرا في أبراج الاتحاد، وانتركونتنينتال أبوظبي ودوسيت ثاني أبوظبي الحائزة على تقييم خمس نجوم، بالإضافة إلى بيرل روتانا، وكورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي، كراون بلازا وراديسون بلو.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: سررنا كثيراً بنتائج هذه الحملة التي جذبت عدداً كبيراً من الضيوف لتتخطى توقعاتنا في الشهر الأول منذ إطلاقها. يقدم لنا هذا العرض الرائع الفرصة لاستعراض مدينة أبوظبي إلى شريحة أكبر من ضيوف الاتحاد القادمين من جميع أنحاء العالم. الأمر الذي يمكنهم من استكشاف معالم الإمارة المذهلة والاسترخاء والتجديد خلال مدة توقفهم في أبوظبي.