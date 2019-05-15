مكتب «بيئة» أول مبنى في العالم قائم على منصة ذكاء اصطناعي متكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت شركة «إيفوتك»، المحفز الرئيسي لعملية التحول الرقمي في الشرق الأوسط، أنها تعتزم إطلاق أول منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي قائمة على مفهوم المنصة كخدمة (PaaS) في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك لتحويل المكاتب والعمليات التشغيلية إلى بيئات عمل رقمية موحدة ومستدامة من تكنولوجيا الجيل القادم. ومن المقرر أن يكون «مكتب المستقبل» لبيئة في الشارقة، والمزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، أول مشروع يستخدم هذه التكنولوجيا.

ولإنجاز هذا المشروع المستقبلي الفريد، دخلت «إيفوتك» في شراكة مع «جونسون كونترولز»، وهي شركة تكنولوجية عالمية متنوعة ورائدة في قطاعات متعددة تخدم مجموعة واسعة من العملاء حول العالم. وتم الإعلان عن هذه الشراكة على هامش مؤتمر «عالم الذكاء الاصطناعي» الذي انعقد في دبي مؤخراً.

ومن المقرر إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في الربع الأخير من عام 2019 بالتزامن مع افتتاح المقر الرئيسي الجديد لشركة «بيئة». وفور إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القائمة على مفهوم المنصة كخدمة والمزودة بخدمات البناء الذكي، ستكون متاحة أمام الحكومات وجمهور العامة المحلي والعالمي. وستقوم «إيفوتك» بتوسيع نطاق خدماتها وحلولها الذكية لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات والشركات من خلال التعاون المشترك لتسويق عروض فريدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.