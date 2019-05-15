تسليم «ممشى» و «جواهر» منتصف العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت شركة الدار العقارية باقتراب المراحل النهائية لأعمال البناء من الاكتمال في مشروعي ممشى السعديات، وجواهر السعديات، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التسليم في المشروعين بحلول منتصف هذا العام.

ففي مشروع ممشى السعديات، اكتملت أعمال بناء الواجهات في جميع المباني التسعة للوحدات السكنية الفاخرة في ممشى السعديات والمطلة على الواجهة المائية، وتقترب مرحلة البناء النهائية من الاكتمال في واجهات المنصة، إضافة إلى أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية والسباكة. كما شارفت أعمال التشطيب والتبليط الداخلية على الانتهاء في حين أحرزت أعمال الطرق والمرافق الخارجية تقدماً ملحوظاً، حيث إنها تدخل المراحل النهائية من الاكتمال.

أما في جواهر السعديات، فتستمر أعمال البناء في الفلل الحصرية ووحدات التاون هاوس حسب الجدول الزمني المحدد لها ضمن مشروع جواهر السعديات، حيث تقترب الأعمال التطويرية من المراحل النهائية، من خلال تركيب الأرضيات وأدوات المطبخ والخزائن إضافة إلى أعمال النجارة الأخرى. كما تدخل أعمال البناء الخارجية في مراحلها النهائية التي تشمل الطلاء واللوحات، وتركيب الأسوار، وتسوية الأراضي. ويقع المجمع السكني في قلب الحي الثقافي في أبوظبي.مشروع ياس إيكرز

وفي جزيرة ياس، أحرزت أعمال البناء في مشروع ياس إيكرز تقدماً جيداً من خلال أعمال التشطيبات الداخلية، ويطل المشروع على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. واكتملت معظم أعمال المرافق في جميع الوحدات السكنية المتبقية في المجمع السكني.13 مبنى بمشروع «وترز إج»

وتحرز أعمال البناء تقدماً ملحوظاً في جميع المباني ال13 في مشروع وترز إج، حيث تتواصل أعمال البناء ضمن مراحل مختلفة.

كما تستمر أعمال الصب في جميع الأبراج، إضافة إلى أعمال الجبس والديكور في الطوابق السفلية في مايان، الذي يعد أحد المشاريع التطويرية الفاخرة التي تضم وحدات سكنية ذات إطلالة ساحرة على مياه الخليج العربي، وتقع بالقرب من نادي ياس لينكس للجولف وشاطئ ياس.

وفي جزيرة الريم، تم الانتهاء من أعمال البنية الفوقية في ثلاثة من المباني الستة ضمن مشروع ذا بردجز الذي يضم 1272 وحدة سكنية.

مشروع الغدير

وتحرز أعمال البناء المبكرة تقدماً جيداً في الحي الأول ضمن مشروع الغدير، إضافة إلى استمرار أعمال الحفر والمرافق الخارجية حسب الجدول الزمني المحدد. وحتى الآن تم البدء بأعمال البنية التحتية والبناء ل707 ميوزنة ووحدة تاون هاوس وفلل ضمن المشروع.