شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم «فينابلر» عند 1.59 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مرتب الطرح العام الأولي لشركة «فينابلر» في لندن، إنه جرى تعديل سعر السهم إلى 175 بنساً، لتصل القيمة السوقية الضمنية للشركة المتخصصة في حلول الدفع والصرافة إلى نحو 1.23 مليار جنيه استرليني (1.59 مليار دولار).

وقال المرتب: إن الحجم الإجمالي للطرح العام الأولي 192.5 مليون، بما يشمل حجم الطرح الأساسي البالغ 175 مليون سهم، وخيار أسهم إضافية تبلغ 17.5 مليون سهم.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقييم «فينابلر» عند 1.59 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.