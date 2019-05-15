شكرا لقرائتكم خبر عن %20 نسبة تنفيذ وحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر، الجارى تنفيذها لموظفى العاصم الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جارى تنفيذ نحو 10آلاف وحدة سكنية، بمشروع سكن مصر، داخل المدينة لموظفى الوزارات المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ20 %.

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وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى، قال المهندس عمار مندور، إنه جارى تنفيذ 8424 وحدة سكنية، بالمرحلة الثالثة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ووصلت نسبة التنفيذ 18%.

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما عقد المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وتم عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وسرعة إصدار التعليمات اللازمة لذلك.